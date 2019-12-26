النفط يرتفع بدعم من احتمالات الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مدعومة بانفراجة محتملة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمساعي التي تقودها أوبك لكبح الإمدادات، بحسب وكالة رويترز.

واتسمت التعاملات بالهدوء مع هيمنة أجواء العطلة على الكثير من الأسواق، وفقا للوكالة.

وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.4% إلى 67.48 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4% إلى 61.36 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق الآسيوية لدى أكسي تريدر، "أسعار النفط تواصل إظهار القوة بنهاية العام مدعومة بمزيج من تقدم حاسم في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واتفاق أوك في ديسمبر الجاري، وتباطؤ نشاط النفط الصخري.

وتابع ستيفن، "كل هذا يشير إلى أداء أقوى لأسعار النفط في الربع الأول مما كان يتوقعه أي شخص قبل شهرين فحسب".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، إنه سيكون هناك حفل توقيع يحضره نظيره الصيني شي جين بينغ لما يُطلق عليه اتفاق المرحلة واحد لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري.

وألحقت الحرب التجارية المستمرة منذ قرابة 17 شهرا الضرر بنمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، مما أسفر عن تحرك الأسعار في نطاق محدود معظم العام.

وتسبب انخفاض الطلب في تقليص فاعلية تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا.

واتفقت المجموعة التي يُطلق عليها اسم أوبك على تمديد وزيادة تخفيضات الإنتاج التي ستزيح ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات من السوق أو نحو 2%من الطلب العالمي.