الضرائب تطلق تطبيقا لأجهزة المحمول على جوجل بلاي يناير المقبل

كتب- مصطفى عيد:

أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الخميس، إنه من المقرر إطلاق المصلحة تطبيقا لأجهزة المحمول في إصداره الأول على موقع جوجل بلاى خاص بالضرائب، أول يناير القادم.

وأضاف حسين، أنه في منتصف شهر يناير سيتم نشر التطبيق على موقع آبل، لتقديم مجموعة من الخدمات منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية.

ويتيح التطبيق إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا ، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه، وكذلك الاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية.

كما يتيح التطبيق، الاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن، والاستعلام عن الوحدات الحسابية وسيتم تطوير هذا التطبيق بصفة دورية لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والجودة في الأداء، بحسب حسين..

وأشار إلى أن كل قنوات الاتصال المتاحة سواء مركز الاتصالات المتكامل، أو تطبيق أجهزة المحمول، أو التطوير في منظومة العمل والميكنة يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين، ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم تفعيل تقديم نماذج التصالح لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا وليس ورقيا عند قيام المسجل بتقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة ستظهر له شاشة تتيح له التصالح مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال.

وأضاف أنه يمكن سداد الضريبة الإضافية والتعويض، فإذا وافق المسجل على التصالح فلن يتم اعتماد هذا التصالح إلا بعد سداد كافة المستحقات السابقة ، وإذا رفض المسجل التصالح سيتم إحالة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المحددة .