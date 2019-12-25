بعد ضبطه برشوة.. إعفاء رئيس النصر للكوك من منصبه وتكليف قائم بالأعمال

كتبت- شيماء حفظي:

قرر مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إعفاء رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة فحم الكوك، مع عدم إخلاء مسؤوليته وتكليف قائم بالأعمال.

وتضمن القرار إعفاء محمد زكى فوزى – من مهام رئيس الشركة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية اعتبارا من 24/12/2019 مع عدم إخلاء مسئوليته، حيث صدر قرار تكليفه من مجلس إدارة الشركة القابضة في 7/8/2019 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة وبعد استيفاء كافة متطلبات التعيين وهو مالم يحدث حتى تاريخه.

واشتمل القرار في مادته الثانية على تكليف المهندس جمال الدين علي محمد الشعشاعي بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية اعتبارا من 25/12/2019 تمهيدا لاعتماد القرار من الجهات المختصة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، أعلنت الاثنين الماضي، ضبط محمد زكى فوزي رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة «الكوك»، متلبسا بتقاضي مبلغ 40 ألف جنيه كجزء من مبلغ على سبيل الرشوة، من عصام بيلا ممثل شركة كلارسكونز شينج ايجنسيي، مقابل تسهيل إسناد مناقصتي شحن بحري لخام الفحم الحجري من دولتي كندا وأمريكا.

وكانت معلومات قد وردت إلى الرقابة الإدارية تفيد استغلال رئيس شركة النصر لصناعة الكوك لمهام منصبه وتسهيل الحصول علي امتيازات لإحدى الشركات الخاصة مقابل مبالغ مالية يحصل عليها، بحسب بيان الهيئة.

وبجمع المعلومات والتحريات تبين أن رئيس شركة النصر لصناعة الكوك اتفق مع ممثل شركة كلارسكونز شيبنج ايجنسي علي رشاوى مالية ضخمة لاستغلال منصبه كرئيس للشركة وتسهيل إسناد مناقصتين شحن بحري لخام الفحم الحجري القادمتين من دولتي كندا وأمريكا.

تم القبض على المتهم الذي كان في حالة صدمة أثناء تقاضيه الرشوة كما تم القبض علي ممثل الشركة وتحريز المبلغ المالي وتصوير لحظة القبض وإحالتهما للنيابة، وتبين أن المبلغ جزء صغير من الرشوة المتفق عليها بين المتهمين حيث أكدت مصادر رقابية أن إجمالي مبالغ الرشوة المتحصل عليها بلغت مليون جنيها.