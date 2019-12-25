أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

المركزي الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 2% في الربع الأخير من2019

03:54 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
المركزي الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 2% في الربع الأخير من2019

البنك المركزي الإماراتي

القاهرة- وكالات:

قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت الوكالة، إن النمو مؤشر على التحسن الكبير الذي يشهده اقتصاد الدول.

مصرف الإمارات المركزي الناتج المحلي

الخبر التالى:

"أي سكور" تفتتح أول فرع لها في الإسكندرية للتيسير على العملاء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تكذب وزير الري الإثيوبي: متمسكون بـ40 مليار متر مياه سنويا