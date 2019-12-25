المركزي الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 2% في الربع الأخير من2019

القاهرة- وكالات:

قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت الوكالة، إن النمو مؤشر على التحسن الكبير الذي يشهده اقتصاد الدول.