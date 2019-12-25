أكثر 5 مليارديرات تحقيقا للربح في العالم خلال عام 2019 (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:



أعلنت شبكة فوربس في تقرير لها، أسماء أبرز 5 أشخاص حققوا أكبر زيادة في قيمة ثرواتهم بين قائمة المليارديرات خلال عام 2019، والذين ارتفعت قيمة ثرواتهم بنحو 112 مليار دولار.



وتعد هذه الزيادة أكبر من ضعف الزيادة التي تحققت العام الماضي في ثروات أكثر 5 أشخاص ربحا بين قائمة الملياديرات، والتي كانت 48 مليار دولار، وفقا للشبكة.



وقالت الشبكة إن هذه المكاسب الكبيرة تحققت بسبب التفوق في أداء الأسهم، ليس فقط في الولايات المتحدة فقط، حيث سجلت أسواق الأسهم مستويات قياسية، ولكن في أجزاء أخرى من العالم.



وتضمن هذا التقرير قياس فوربس التغير في القيمة الصافية لثروات أكثر من 2200 ملياردير بين يوم 28 ديسمبر 2018، و13 ديسمبر 2019.



ويرصد مصراوي من خلال الملف التفاعلي التالي، أبرز 5 أشخاص حققت ثرواتهم أكبر زيادة في عام 2019 بين قائمة المليارديرات، بحسب الشبكة.