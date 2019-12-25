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أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-12-2019

01:11 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-12-2019

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي لليوم الثالث على التوالي، بنحو 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

أضاف نجيب، أن سعر الذهب ارتفع إلى عيار 21 اليوم 669 جنيها للجرام مقابل 665 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 573 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 761 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 5352 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 0.15 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل 1499.56 دولار في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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