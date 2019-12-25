الملا يوقع 4 اتفاقيات للبحث عن النفط والغاز باستثمارات 155 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

وقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، 4 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية، وخليج السويس، ووادي النيل، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، يصل الحد الأدنى لاستثمارات المشروع إلى 155 مليون دولار، ومنح توقيع حوالي 10.5 مليون دولار، وتشمل حفر 30 بئرا.

وتختص الاتفاقية الأولى بمنطقة امتياز جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية مع الهيئة العامة للبترول، وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى حوالي 17 مليون دولار، ومنحة توقيع حوالي 1.2 مليون دولار لحفر 4 آبار جديدة.

وتختص الاتفاقية الثانية بمنطقة امتياز تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية مع الهيئة العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى حوالي 34 مليون دولار، ومنحة توقيع 5 ملايين دولار لحفر 13 بئرا جديدا.

وتختص الاتفاقية الثالثة بمنطقة امتياز شمال بني سويف بمنطقة وادي النيل مع الهيئة العامة للبترول، وشركة ميرلون الفيوم باستثمارات حدها الأدنى حوالي 36 مليون دولار، ومنحة توقيع 2.3 مليون دولار لحفر 8 آبار جديدة.

والاتفاقية الرابعة تختص بمنطقة امتياز جنوب شرق رأس العش بخليج السويس بين شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، وشركتي باسيفيك، وزد إن بي باستثمارات حدها الأدنى حوالي 68 مليون دولار، ومنحة توقيع 2 مليون دولار لحفر 5 آبار جديدة.

وأشار الوزير، إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات الأربع يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 103 اتفاقيات بترولية.

وأضاف أنه سيتم لاحقاً توقيع 4 اتفاقيات أخرى، فضلاً عن 9 اتفاقيات جديدة وافق عليها مجلس النواب وجاري استصدار مشروع القوانين الخاصة بها.

وأكد الوزير أهمية استدامة قطاع البترول في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية التي تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج.

وذكر أن هذه الجهود تسهم في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب خلال الاجتماع الأخير معه، بالاستمرار في التوسع وزيادة خطط البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية.

وتسعى خطط وبرامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة طرح مزايدات عالمية جديدة، وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية.

حضر التوقيع أشرف فرج وكيل اول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ومحمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول.