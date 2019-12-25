واردات الصين من النفط السعودي ترتفع أكثر من 25% خلال نوفمبر

القاهرة- وكالات:

سجلت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، أكبر مورد لها، مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر الماضي، حيث زادت أكثر من 25% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.



ويأتي ذلك بعد تعافي الواردات الصينية من النفط السعودي من تأثير الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين مهمتين بطائرات مسيرة وصواريخ في سبتمبر الماضي.

وبلغت الشحنات من السعودية 8.21 مليون طن أو مليوني برميل يوميا الشهر الماضي مقارنة مع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 1.98 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي و1.6 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2018 وفقا لما أظهرته بيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك أمس الأربعاء.

وأدى الهجوم على منشأتي معالجة النفط المهمتين في السعودية في 14 سبتمبر الماضي لانخفاض إنتاج المملكة النفطي مؤقتا إلى النصف، مما اضطر شركة أرامكو، التي تديرها الدولة، للسحب من المخزونات وتبديل درجات الخام للحفاظ على الإمدادات للعملاء.

وارتفعت الواردات الصينية من روسيا، ثاني أكبر مورد للصين، 16.64% في نوفمبر الماضي من مستواها قبل عام إلى 7.64 مليون طن ما يعادل 1.86 مليون برميل يوميا.

وبحسب تقدير رفينيتيف أويل ريسيرش، فإن تقريبا جميع الإمدادات من إيران التي تُشحن على سفن تشعلها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية دخلت المخزون الحكومي الصيني.