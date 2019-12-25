تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور الأربعاء 25-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 50 و60 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، بحسب موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.