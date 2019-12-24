كيف تحسب قيمة قرضك الشخصي بعد زيادة الحد الأقصى للقسط الشهري؟

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي، يوم الأحد الماضي، رفع الحد الأقصى، لإجمالي قيمة الأقساط التي يدفعها العميل، عن القروض الممنوحة لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية بدلا من 35%.

وتشمل القروض لأغراض استهلاكية، القروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي.

وقرر المركزي الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصي (التمويل العقاري) عند 40% من مجموع الدخل الشهري.

ويعني قرار المركزي أن الفرد الذي يحصل على قرض بهدف استهلاكي يمكنه أن يسدد هذا القرض للبنك بقسط شهري يصل إلى نصف قيمة مرتبه بدلا من 35% من قيمة هذا المرتب، قبل التعديل.

ويعني ذلك أن الفرد يستطيع الحصول على قروض بقيمة أكبر خلال الفترة المقبلة، بنفس قيمة مرتبه، أو تقسيط أنواع أو أصناف جديدة من السلع بقيمة أعلى من التي كان يتاح له شراؤها من قبل.

فإذا كان مرتب العميل ألف جنيه، على سبيل المثال، فإنه كان ملزما بألا يزيد إجمالي أقساط جميع القروض التي يحصل عليها وأقساط بطاقات الائتمان، على 35% من مجموع دخله الشهري، أي 350 جنيها، وهو ما تم تعديله إلى 50% من دخله، أو 500 جنيه.

ويسهم هذا القرار في زيادة نشاط الاستهلاك في مصر والذي شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف، وغلاء الأسعار وتراجع القوة الشرائية للجنيه.

وفي هذا النموذج يقدم مصراوي طريقة مبسطة للتعرف على قيمة القرض الشخصي أو قرض السيارة، الذي يمكن للعميل أن يحصل عليه بعد زيادة الحد الأقصى للقسط إلى نصف الدخل بافتراض أن متوسط الفائدة 17.5%.

ولا تعتبر الأرقام الواردة في هذا النموذج الحسابي نهائية حيث أنها تختلف من بنك لآخر حسب أسعار الفائدة في كل منها.

المرتب: ألف جنيه شهريا

القسط الشهري: 500 جنيه

الحد الأقصى للقرض يصل إلى 20 ألف جنيه يسدد على 5 سنوات، أو 24 ألف جنيه يسدد على 7 سنوات، أو 28 ألف جنيه يسدد على 10 سنوات.

المرتب: 2000 جنيه شهريا

القسط الشهري: ألف جنيه.

الحد الأقصى للقرض يصل إلى 40 ألف جنيه يسدد على 5 سنوات، أو 48 ألف جنيه يسدد على 7 سنوات، أو 56 ألف جنيه يسدد على 10 سنوات.

المرتب: 3 آلاف جنيه شهريا

القسط الشهري: 1500 جنيه.

الحد الأقصى لقيمة القرض يصل إلى 60 ألف جنيه يسدد على 5 سنوات، أو 72 ألف جنيه يسدد على 7 سنوات، أو 84 ألف جنيه يسدد على 10 سنوات.

المرتب: 4 آلاف جنيه شهريا

القسط الشهري: 2000 جنيه شهريا.

الحد الأقصى لقيمة القرض 80 ألف جنيه يسدد على 5 سنوات، أو 96 ألف جنيه يسدد على 7 سنوات، أو 112 ألف جنيه يسدد على 10 سنوات.

المرتب: 5 آلاف جنيه شهريا

القسط الشهري: 2500 جنيه.

الحد الأقصى لقيمة القرض 100 ألف جنيه يسدد على 5 سنوات، أو 120 ألف جنيه يسدد على 7 سنوات، أو 140 ألف جنيه يسدد على 10 سنوات.

وينصح الخبراء عملاء البنوك بعدم استغلال رفع الحد الأقصى لقيمة الأقساط، في الحصول على قروض أكبر بدون الحاجة إليها، حتى لا يتعثر العميل عن السداد ويتأثر موقفه سلبا في الـ IScore.

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