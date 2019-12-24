إعمار الإماراتية تصدر بيانًا عن حقيقة بيع قمة "برج خليفة"

القاهرة- وكالات:

قالت شركة إعمار العقارية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنها تدرس جمع تمويل مقابل التدفقات النقدية التي تحصلها منصة المراقبة في"برج خليفة" بدبي، التابع لها، لكنها لا تتطلع إلى بيعها، بحسب وكالة رويترز.

وكانت رويترز، نقلت عن مصادر، أمس الاثنين، أن إعمار تخطط لبيع منصة مراقبة "قمة البرج" لأعلى مبنى في العالم، وأنها كلفت ستاندرد تشارترد بتقديم المشورة في العملية.

وقالت إعمار في بيان لبورصة دبي اليوم الثلاثاء إنها "تود أن تؤكد... أنها لا تنوي بيع نشاط قمة البرج... إنما تدرس إبرام صفقة تجارية يتم بموجبها توفير تمويل مقابل الإيرادات النقدية".

ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترا، بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك، ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس.

وتشرف قمة البرج على نافورة دبي، وهي وجهة جذب سياحي رائجة أيضا، ولها إطلالة على المدينة والساحل والصحراء.

ونقلت رويترز عن مصدرين قولهما، أمس، إن عملية البيع بدأت في نوفمبر الماضي. وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لأن التفاصيل غير علنية.

وقال مصدر إن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنويا.