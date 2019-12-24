البترول: توقيع عقد مشروع مجمع حامض الفوسفوريك بأبوطرطور باستثمارات 842 مليون دولار

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كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد إنشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 842 مليون دولار مع شركة فوسفات مصر والتحالف الصيني (CSCEC/WENGFU) المكون من شركة هندسة البناء الصينية وشركة "ونجفو" المحدودة والذي يتمتع بخبرة عالمية في هذا المجال، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمشروع مليار دولار بطاقة إنتاجية حوالى مليون طن سنويا لإنتاج حامض الفوسفوريك الذى يعتبر المادة الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة والمركبة.

وبحسب البيان، سيتم إقامة المشروع داخل نطاق منجم أبو طرطور على مساحة 560 ألف متر مربع ومساحة تخزين تبلغ 3 مليون متر مربع.

ويتبع شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والتي ستتولى تطوير وانشاء وإدارة وتشغيل المجمع.

كما تم توقيع عقد بيع طويل الأجل لمنتج حامض الفوسفوريك بكمية حوالي 500 ألف طن سنويا بما يعادل نصف الكمية المتوقع إنتاجها من المشروع مع شركة "وينجفو" المحدودة الصينية (WENGFU) أحد أطراف التحالف الصيني والتي تعد أحد أكبر منتجي الصناعات الفوسفاتية في العالم.

وقع الاتفاقيتين المحاسب خالد الغزالى رئيس شركة فوسفات مصر والمهندس مدحت منير العضو المنتدب لشركة الوادي الجديد للصناعات الفوسفاتية وعن الجانب الصيني تشانج واي ساي مدير شركة هندسة البناء الصينية في مصر وليو تشانج يو رئيس شركة ونجفو الصينية.

وأكد الملا عقب التوقيع أن المشروع يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من خام الفوسفات بأبو طرطور ويأتي تنفيذا لرؤية الرئيس السيسى بضرورة زيادة جذب الاستثمارات في قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج القومي.

وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المشروعات يزيد من الفرص الاستثمارية في نطاق المحافظات وينمي مواردها ويحسن مستوى المعيشة بها ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن هذا المشروع يعتبر باكورة المشروعات بمنطقة أبو طرطور التي تتمتع بإمكانيات هائلة سوف تسمح بإقامة أكثر من وحدة إنتاجية ومشروعات تكميلية.

وأشار رئيس شركة فوسفات مصر إلى أنه قد تم الانتهاء من عمل جميع الدراسات الخاصة بالمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية والمالية وتم اختيار التحالف الصيني الفائز كمقاول رئيسي لتنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح.

وأشار إلى أن المشروع سيتضمن عدة وحدات إنتاجية تشمل وحدة انتاج حامض الكبريتيك ووحدة إنتاج وتركيز حامض الفوسفوريك ووحدة تنقية الحامض والتي تعد الأولى عالميا في مثل هذه الصناعات.

وأكد أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الدراسات الأولية التي قامت بها شركتى انبى وفلور للمرافق العامة والتخطيط الكلى للوحدات المختلفة وكذلك التقييم الفني والمالى للمناقصة العالمية التي طرحت في عام 2018 في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يبدأ انتاج المشروع بعد عامين ونصف من بدء تنفيذ المشروع بالإضافة إلى 6 أشهر للتشغيل التجريبي.