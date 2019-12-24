زيادة جديدة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، بحسب ما ذكره نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي.

وأضاف نجيب، أن سعر الذهب ارتفع لليوم الثاني على التوالي، ليسجل عيار 21 اليوم 665 جنيها للجرام مقابل 662 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 570 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 760 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 5320 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر اليوم الثلاثاء، بدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1490.30 دولار للأوقية.