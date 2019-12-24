نيفين جامع تكلف قيادات الصناعة بالتواصل مع المستثمرين والزيارات الميدانية

اجتمعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بقيادات الوزارة لبحث خطة عمل الفترة المقبلة، بعد توليها الوزارة.

وأدت جامع، اليمين الدستورية وزيرة للتجارة والصناعة الأحد الماضي، خلفا للوزير عمرو نصار.

وكلفت جامع قيادات الوزارة بضرورة التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وإجراء زيارات ميدانية لاستعراض التحديات التي تواجه سير العملية الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات وأدوات الوزارة في القيام بدور محورى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت الوزيرة، خلال الاجتماع، إن الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الصناعة يمثل فرصة ذهبية لتعزيز دور الوزارة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضافت أنه يتيح النهوض بالقطاع الصناعي لمستويات متميزة تسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم خلال المرحلة القريبة المقبلة بزيارات ميدانية للمصانع والتجمعات الصناعية، وعقد لقاءات مكثفة مع المستثمرين ومنظمات الأعمال للوقوف على التحديات التي تواجه المنتجين والمصدرين بهدف إيجاد حلول جذرية لها.

وأضافت الوزارة أنه سيتم وضع آلية فعالة للتعامل مع التحديات العاجلة بما ينعكس على حركة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.

وأشارت جامع إلى أهمية التزام كافة جهات الوزارة بدورها الرئيسي في تنفيذ مختلف المشروعات القومية وزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق خطط الدولة التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأضافت أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تحقيق مزيد من التنسيق والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحل كافة المشكلات الخاصة بالمصنعين والمصدرين في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لكافة المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها وفق رؤية واضحة وتوقيتات محددة خاصة ما يتعلق بالمجمعات الصناعية المتخصصة والتي تمثل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية والمساهمة في إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع وهو الأمر الذي يتماشى مع التوجه الحالي للدولة نحو توفير المزيد من فرص العمل.