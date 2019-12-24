رئيس بنك أبوظبي الأول: مباحثات مع مستثمرين إماراتيين لضخ استثمارات بمصر

كتب- منال المصري:

قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، لمصراوي، إن مستثمرين إماراتيين يعتزمون ضخ استثمارات في مصر في عدد من المجالات المتنوعة منها الصناعة، والكهرباء، والغذاء، والنقل، وغيرها.

وأضاف فايد، في أول تصريح بعد توليه عمله بالبنك، أن البنك يجري مباحثات مع بعض المستثمرين الإماراتيين لدخول السوق المصري، الذي يحظى بثقة وجاذبية كبيرة لدى هؤلاء المستثمرين بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة مناخ الاستثمار مقارنة بالدول المحيطة في المنطقة.

وذكر أن بنك أبو ظبي الأوا يخطط للمشاركة في تمويل مبادرات البنك المركزي التي طرحها مؤخرا لدعم القطاع الصناعي والتمويل العقاري، من أجل دعم خطط الدولة لزيادة معدلات الإنتاج.

ويعد بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات من ناحية الأصول التي تبلغ نحو 214.5 مليار دولار، وأعلى قيمة سوقية لبنك بقيمة 45 مليار دولار، ومن أكبر المؤسسات المالية في العالم، بحسب بيان سابق صادر عن البنك.

وكان عبد الحميد سعيد الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية، اجتمع مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ونائبه جمال نجم، ومحمد عباس فايد خلال الشهر الجاري.

ووافق البنك المركزي نهاية الشهر الماضي على تعيين محمد عباس فايد بمنصب الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، خلفا لأحمد إسماعيل.

وتقدم فايد باستقالته من منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك عوده مصر في أبريل الماضي، حيث ساهم في قيادة البنك لتعظيم الأرباح ومؤشرات نتائج الأعمال، بالإضافة إلى قيادة مفاوضات استحواذ البنك على وحدة البنك الأهلي اليوناني المحلية، والتي لا تزال رهن موافقة البنك المركزي.