ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 24-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والفاصوليا والخيار بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و4.4 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، وسعر كيلو الخيار بين 3 و5 جنيهات.

وفي المقابل تراجعت أسعار بين الكوسو والباذنجان البلدي بين 50 قرشا وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة اليوم السبت، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 4.4 جنيه، بزيادة 90 قرشا.

البطاطس بين 4 و 6 جنيهات.

البصل بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات.

برتقال سكري بين 1.5 و 3.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

جوافة بين 5 و 7 جنيهات.

رمان بين 4 و 8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.