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ما التوقعات لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2020؟ (فيديو)

05:23 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
ما التوقعات لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2020؟ (فيديو)

إعداد- ياسمين سليم:

أيام قليلة وندخل عامًا جديدًا، سيكون بالتأكيد به العديد من الأحداث والقرارات الاقتصادية.

ومع اقتراب العام الجديد يتسأل الكثير عن التوقعات لأسعار الدولار والفائدة والذهب خلال 2020.

وفي هذا الفيديو نقدم توقعاتنا لأسعار الدولار والذهب والفائدة، وفقًا لمحللين وخبراء في هذه المجالات.

أسعار الدولار أسعار الذهب أسعار الفائدة
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