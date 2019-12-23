ما التوقعات لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2020؟ (فيديو)

إعداد- ياسمين سليم:

أيام قليلة وندخل عامًا جديدًا، سيكون بالتأكيد به العديد من الأحداث والقرارات الاقتصادية.

ومع اقتراب العام الجديد يتسأل الكثير عن التوقعات لأسعار الدولار والفائدة والذهب خلال 2020.

وفي هذا الفيديو نقدم توقعاتنا لأسعار الدولار والذهب والفائدة، وفقًا لمحللين وخبراء في هذه المجالات.