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مبيعات إيجيترانس ترتفع 14.5% خلال تسعة أشهر في 2019

04:21 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
مبيعات إيجيترانس ترتفع 14.5% خلال تسعة أشهر في 2019

عبير لهيطة رئيس مجلس إدارة الشركة

كتبت – شيماء حفظي:

قالت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" في بيان اليوم الاثنين، إنها حققت نموا في إيراداتها 14.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت عبير لهيطة رئيس مجلس إدارة الشركة، إن "ايجيترانس تواصل تركيزها على زيادة الإيرادات الاجمالية وتحسين مستويات الربحية، وتأتي نتائجنا المالية خلال التسعة أشهر من العام الحالى لتؤكد على ذلك. إنّ الأداء القوي لأنشطتنا الرئيسية كان مشجعاً بصورة كبيرة".

وأضافت لهيطه أيضا أن الاستراتيجية الحالية للشركة والتي تركز على زيادة حجم أعمالها ورفع الكفاءة التشغيلية والتواصل القوي مع عملائها، أدت لتحفيز نمو أعمال الشركة في هذا القطاع. إننا نرى إمكانيات ممتازة لنمو أعمالنا في المستقبل".

وتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" في ديسمبر 1973، وتعمل في مجال اللوجستيات وشحن البضائع والتخزين والتوزيع.

مبيعات إيجيترانس عبير لهيطة خدمات النقل والتجارة

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