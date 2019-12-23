تجميع الأتوبيسات واللوري.. تفاصيل خطة إحياء "الهندسية لصناعة السيارات"

كتبت- شيماء حفظي:

كشف أمين يحيى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات، التابعة لقطاع الأعمال العام، تفاصيل خطة إحياء الشركة والتي تعتمد بشكل أساسي على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج وتدريب العمالة.

ووقعت الشركة، أمس، اتفاقا مع شركة فرست أوتوموتيف لصناعة السيارات، وكيل شركة يوتونج الصينية، والتي تعد من كبرى الشركات في صناعة الأتوبيسات، وذلك لتجميع الأتوبيسات في الشركة الهندسية للسيارات.

وقال أمين يحيى القائم، لمصراوي، إن الاتفاق يأتي ضمن خطة إعادة إحياء الشركة الهندسية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.

وأضاف أن الاتفاقيات مع شركاء لديهم الخبرة، ستسهم في إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة لدى الشركة، مع ضخ استثمارات في تطوير هذه الخطوط، وهذه تعد استراتيجية العمل في الشركة خلال الفترة المقبلة.

"ستحصل الشركة على عوائد مختلفة من هذا الاتفاق سواء كان هذا العائد ماديا يسهم في تحسين الوضع المالي للشركة أو فنيا يتعلق بتطوير المعدات ورفع مهارات العمال" بحسب يحيى.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى خط إنتاج الأتوبيسات والميني باص الذي سيتم تشغيله، فإن الشركة تسعى أيضًا للتعاقد مع شريك لإعادة تشغيل خط إنتاج اللوري المتوقف، حيث تجري مفاوضات حاليا مع عدد من الشركات العالمية بينها شركات صينية، وروسية، وبيلاروسية.

وتأمل إدارة الشركة، أن تساهم هذه المشروعات في تقليل خسائر الشركة وتحقيق إيرادات تمكنها من تغطية نفقاتها، بحسب ما قاله يحيى.

ووفقا للبيانات المتاحة عن الشركة بحسب موقع مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بلغت خسائر الهندسية لصناعة السيارات في العام المالي 2017 -2018 نحو 112.4 مليون جنيه.

وبحسب يحيى، سيبدأ تنفيذ الاتفاق مع فرست أوتوموتيف خلال الفترة الحالية، حيث بدأ العمل على توريد المعدات اللازمة، وإجراء تدريبات العمال، وهذه ستكون مهمة الشركة الصينية، حيث سيتم تدريب العمال على الإنتاج في المصنع بمعرفة خبراء وفنيين من الشريك.

وتلتزم شركة فرست أوتوموتيف بتوريد المكونات والأجزاء المستوردة والمحلية والعنابر والمستلزمات الضرورية لتجميع أتوبيس كامل.

ورصدت الشركة الهندسية لصناعة السيارات نحو 5 ملايين جنيه تمويلا ذاتيا، لتطوير خط الإنتاج الحالي، حتى يتمكن من تجميع عدد 105 أتوبيسات ماركة (YUTONG) تحت إدارة وإشراف شركة فرست أوتوموتيف على خطوط الإنتاج بالشركة الهندسية، بحسب ما قاله يحيى.

وقال القائم بأعمال رئيس الشركة، إنه سيتم توريد هذه الدفعة من الأتوبيسات إلى شركات النقل البري التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك بعدما تمت تجربة هذه النوعية من الأتوبيسات في هذه الشركات وإقرارها.

وأضاف أنه بالتوازي مع تجميع هذه الأتوبيسات فإن الشركة سيمكنها تنفيذ أي توريدات تطلبها شركات أخرى سواء قطاع عام أو خاص، مشيرا إلى أنه في المستقبل قد تتمكن الشركة من فتح أسواق خارجية.

وتأسست الشركة الهندسية في عام 2000، وهي منبثقة من شركة النصر لصناعة السيارات، لتختص بصناعة الأتوبيسات والجرارات الزراعية.