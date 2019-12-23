توقعات بانتعاشة في قروض السيارات بعد رفع سقف الأقساط إلى نصف الدخل الشهري

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون وموظفون بالبنوك، إن قرار البنك المركزي رفع الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية إلى 50% بدلا من 35% من الدخل الشهري للعميل، سيؤدي إلى خروج سوق السيارات من حالة الركود التي يمر بها، مع زيادة الطلب بين العملاء على قروض السيارات والمتوقع أن ترتفع خلال الفترة المقبلة بنسبة بين 30 و50%.

وقرر البنك المركزي، في كتاب دوري نشره أمس على موقعه الإلكتروني، رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من مجموع دخولهم الشهرية، بدلا من 35%.

وقال المركزي في خطاب موجه للبنوك، نشره على ، إنه قرر تعديل نسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي)، ليصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهري.

وقرر المركزي الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري.

وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى زيادة الطلب على شراء السيارات بالتقسيط، وخاصة مع الاتجاه لخفض الفائدة المتتالي وانخفاض معدلات التضخم.

وأضاف عبد العال أن القرار سيسهم في انتشال قطاع السيارات من حالة الركود، وسيتيح مجالا أكبر للمواطنين من أصحاب الدخل الثابت، للاقتراض بنسبة أكبر تصل إلى نصف دخولهم.

وقال وليد ناجي خبير مصرفي، إن مبيعات قروض السيارات بالبنوك ستشهد رواجا بنسبة نمو تتراوح بين 40% إلى 50% خلال الفترة المقبلة بعد زيادة حد عبء الدين إلى 50% من دخل العميل.

وأضاف ناجي لمصراوي، أن قروض السيارات شهدت ركودا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تحجيم حد عبء الدين عند 35% من دخل العميل، إلى جانب ارتفاع أسعار السيارات المستوردة تأثرا بقرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع نسبة الفائدة.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه إلى نحو الضعف بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 7% خلال الشهور التسعة التالية لتحرير سعر الصرف منها 3% في يوم التعويم، وذلك قبل أن يبدأ في خفضها تدريجيا منذ فبراير 2018 ليصل مجموع الخفض في العامين الأخيرين إلى 6.5%.

وقال إيهاب خليل رئيس قطاع التجزئة المصرفية في أحد البنوك الخاصة، إن قرار رفع نسبة القسط الشهري للقرض إلى 50% من إجمالي راتب العميل بحد أقصى، يساعد على زيادة الطلب على قروض السيارات والكريدت كارد.

وتوقع خليل نمو الطلب على قروض السيارات والكريدت كارد بنسبة تتراوح بين 30 و50% نتيجة لزيادة الطلب على شراء السيارات والأنواع الأخرى من الأجهزة الاستهلاكية وغيرها من المنتجات بعد القرار الجديد.

وذكر أن العميل القائم في البنك سيتمكن من الحصول على موافقة برفع قيمة القرض الشخصي أو الحصول على قرض آخر للسيارات، كما يستطيع أي عميل جديد الحصول على قروض بقيمة أكبر من السابق إتاحتها بما لا يخل بالدراسة الائتمانية لكل عميل.

وقال وليد ناجي إن البنوك ستبدأ في الترويج لبرامج القروض الشخصية بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة بعد قرار المركزي، وكذلك مع الاتجاه لاستمرار في خفض الفائدة في الفترة القادمة.

وأرجع ناجي قرار المركزي إلى أن البنك يستهدف زيادة معدلات الاستهلاك، ودوران عجلة الإنتاج مما ينعكس على تحفيز حركة الاقتصاد ككل.

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