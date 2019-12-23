تسوية التصفية.. 353 مليون جنيه تعويضات عمال القومية للأسمنت حتى الآن

كتبت- شيماء حفظي:

قال أيمن سلاطين رئيس اللجنة النقابية لعمال الشركة القومية للأسمنت – تحت التصفية – لمصراوي، إنه تم تعويض 840 عاملا بإجمالي 353 مليون جنيه، ضمن اتفاق التسوية بعد قرار التصفية.

وكانت الجمعية العامة غير العادية، قررت في أكتوبر الماضي، إغلاق شركة القومية للأسمنت، وتصفيتها وتعيين مصفٍ لأصولها، بعد 62 عامًا هي عمر الشركة.

وتلتزم الشركة القابضة للصناعات الكمياوية بتوفير نحو 800 مليون جنيه، لصرف تعويضات عمال القومية للأسمنت، بعدما استحوذت على أسهم الشركة في شركتي النهضة للأسمنت والسويس للأسمنت.

ويبلغ عدد عمال الشركة نحو 2200 عامل، سيتم تعويضهم عن تصفية الشركة، بعدما وافقت الجمعية العامة في أكتوبر الماضي، على وقف عمل الشركة وتعيين مصفٍ لها.

وبحسب سلاطين، فإنه يتبقى 700 عامل ينتظر تسليم مستحقاتهم، بالإضافة إلى 358 عاملا لم يوقعوا اتفاق التسوية وسيتم تحديد مصيرهم من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وبحسب سلاطين، فإن القابضة تسعى للحصول على تمويل من وزارة المالية بقيمة 500 مليون جنيه، لاستكمال صرف التعويضات.

ويسعى المُصفي العام للشركة القومية للأسمنت إلى توفير سيولة للمساعدة في تعويض العمال، وأشار سلاطين، إلى طرح مزايدة على مصايف العاملين في رأس البر والشروق وعمارة بالإسكندرية.

"سيتم طرح 48 عشة في رأس البر وحوالي 12 شقة في الإسكندرية و9 شقق في الشروق، يمكنها أن تدر سيولة بقيمة 33 مليون جنيه.. ستساعد إذا تمت في تمويل التعويضات" بحسب سلاطين.

وكانت اتفاقية التسوية التي أعلنتها وزارة قطاع الأعمال العام في مارس الماضي، نصت على تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت.

وتختص هذه اللجنة باحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.