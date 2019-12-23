برايم يتوقع استمرار المركزي في سياسة خفض الفائدة خلال العامين المقبلين

كتب- مصطفى عيد:

توقع بنك استثمار برايم، في تقرير له اليوم الاثنين، أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهي السياسة التي بدأ في انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا في تنفيذها خلال العام الحالي.

وخفض البنك المركزي الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، مقتربة من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وشهدت أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال الشهور التسعة التالية للتعويم في 3 نوفمبر 2016، زيادة بمجموع 7%، قبل أن يبدأ المركزي في خفضها في فبراير 2018.

وكانت 5 بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1.5 و4% خلال عام 2020، على أن يتجه المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل إلى التثبيت.

وقالت منى بدير محلل أول اقتصاد كلي ببرايم، الصادر اليوم الاثنين، "مستقبل السياسة النقدية في مصر يظل لصالح تبني سياسات تيسيرية نحو خفض مستمر لأسعار الفائدة، على مدى العامين القادمين، حيث من المتوقع أن يظل التضخم في نطاق المستهدف المعلن حتى نهاية عام 2020، ومن غير المرجح أن يتعرض هذا الهدف إلى أي مخاطر كبيرة".

وارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر الماضي بشكل طفيف وذلك بعد أن شهد تراجعا كبيرا خلال الشهور الخمسة السابقة عليه، ليسجل 2.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 2.4% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، كما وصل في المدن إلى 3.6% مقابل 3.1% خلال أكتوبر.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأضافت منى بدير: "الضغوط على سعر الصرف محدودة، كما من المتوقع أن تظل تدفقات رأس المال قوية، ومن المتوقع أن تحافظ دورات التيسير النقدي عالميا على زخمها خاصة في الدول الناشئة، بالإضافة إلى غياب الضغوط التصاعدية على أسعار النفط".

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 187 قرشا، بنسبة 10.4%، حيث وصل متوسط السعر في البنوك أمس إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وشهد عدد من الأسواق العالمية انخفاضات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا.

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