البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأحد 23-12-2019
10:26 ص الإثنين 23 ديسمبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.11%، إلى مستوى 13878 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.4%، إلى مستوى 13892 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب.
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