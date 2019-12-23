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البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأحد 23-12-2019

10:26 ص الإثنين 23 ديسمبر 2019
البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأحد 23-12-2019

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.11%، إلى مستوى 13878 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.4%، إلى مستوى 13892 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب.

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