3 وزيرات في 8 سنوات.. السيدات يحكمن سيطرتهن على "التضامن الاجتماعي"

القاهرة- مصراوي:

لا تزال المرأة تحكم سيطرتها على وزارة التضامن الاجتماعي، بعد اختيار الوزيرة الجديدة، نيفين القباج.

وأدت نيفين القباج اليمين الدستورية اليوم الأحد وزيرة للتضامن الاجتماعي، خلفًا لغادة والي، التي ستعمل مديرًا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وتعتبر نيفين هي ثالث سيدة تتولى المنصب منذ استحداث وزارة التضامن الاجتماعي "التأمينات والشؤون الاجتماعية سابقًا" بمسماها الجديد عقب ثورة 25 يناير الماضي، أي خلال 8 سنوات.

وفي أعقاب ثورة يناير عينت نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، واستمرت حتى 30 يونيو 2013.

وفي يوليو 2013 عين أحمد حسن البرعي، وزيرًا للتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، واستمرت حتى مارس 2014.

وفي مارس 2014 تولت غادة والي، منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، واستمرت حتى اختيارها في منصب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة.

وستكون نيفين القباج هي ثالث سيدة تتولى منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ ثورة يناير وحتى الآن.

وأدى اليوم الأحد، الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي مهام عدد من الوزارات بعد رحيل من تولوا مسئوليتها منذ التعديل الوزاري السابق.

وتضمنت قائمة التعديل الوزاري 11 شخصية، بينهم نيفين القباج، وزيرة التضامن ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.