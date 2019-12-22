غدا.. اتحاد المستثمرين يبحث مع محافظ المركزي آليات تنفيذ مبادرة الصناعة

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن اتحاد جمعيات المستثمرين، سيبحث مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، غدًا، آليات تنفيذ مبادرة تمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة مخفضة.

وأضاف شعبان، أن اللقاء يهدف لمعرفة الاتحاد آلية تنفيذ مبادرة المركزي، وما هي شروط المبادرة، والأوراق المطلوبة للاستفادة منها.

وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع معرفة موقف القروض الحالية والتي تصل نسبة الفائدة عليها إلى 14 و15%، وهل سيتم تسويتها إلى نسبة الفائدة التي حددها المركزي خلال المبادرة والتي تصل إلى 10%، أم ستكون هذه النسبة على القروض الجديدة".

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الشهر الجاري، إنه جرى التوافق مع البنك المركزي المصري على تدبير 100 مليار جنيه؛ لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا أو الجديدة.

وتستهدف المبادرة تمويل المصانع بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه، بحسب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي فس وقت سابق لمصراوي.