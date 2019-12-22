هيئة تنمية الصادرات تتفق مع المؤسسة الإسلامية لتمويل برامج لدعم الصادرات

اتفقت هيئة تنمية الصادرات مع المؤسسة الدولية الإسلامية، على تمويل عدد من برامج تنمية الصادرات التي تنفذها الهيئة لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية خلال الـ3 أعوام المقبلة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في البيان، إن الطرفان اتفقا على جدول زمني لتنفيذ هذه البرامج والميزانيات المقترحة لكل منها.

بحسب البيان، جاء ذلك في إطار اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي اختتمت أعمالها مؤخرا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشارك في الاجتماعات حسام يونس، وكيل الوزارة لشئون القطاعات التصديرية، وعمرو عادل نائب القنصل العام المصري بجدة.

وقال عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن الاتفاق يستهدف إقامة ورش عمل للشركات المصرية في القطاعات المستهدفة لرفع الوعي بفرص التصدير، وكذلك المتطلبات الفنية والمواصفات المطلوبة في الدول الإفريقية الواعدة.

كما يستهدف الاتفاق تقديم خدمات التوجيه والتخطيط التصديري لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تنفيذ لقاءات توفيق الأعمال بين المصدرين المصريين والمستوردين في الدول الأفريقية.

وأشار الشريف، إلى أن هذا التعاون سيركز على القطاعات الصناعية التي تتمتع بقدرة على النفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية.

وتشمل قطاعات مواد بناء، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الطبية والصيدلانية، والصناعات الهندسية، والمنتجات الزراعية والغذائية فضلا عن قطاع الأثاث، بحسب رئيس هيئة تنمية الصادرات.

وأضاف الشريف، أن خطط التعاون بين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تركز أيضاً على المشروعات والبرامج التنموية في مجال التصدير والتي تشمل تأهيل المرأة لمجال التصدير من خلال مشروع المرأة فى التجارة العالمية "She Trade"، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "AFTIAS".

وقال الشريف، إن دعم المؤسسة لأنشطة الهيئة في قارة أفريقيا يأتي في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية الذي أطلقته المؤسسة عام 2017 والذي يستهدف تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية والإفريقية.