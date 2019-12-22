ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 22-12-2019؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 660 جنيها اليوم الأحد، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 566 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 754 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 5280 جنيها.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم حدوث تغير في سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، وهو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لتلك البورصات