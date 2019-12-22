من هي نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الجديدة؟

القاهرة- مصراوي:

وافق مجلس النواب اليوم الأحد على تولي نيفين جامع، منصب وزيرة التجارة والصناعة ضمن تعديل وزاري أجراه البرلمان اليوم.

وأصبحت نيفين، ثاني سيدة تتولى منصب وزيرة الصناعة والتجارة، في تاريخ مصر، بعد سميحة فوزي التي جاءت لفترة قصيرة بعد المهندس رشيد محمد رشيد، في أعقاب ثورة يناير.

وشغلت نيفين، منصب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منذ يوليو 2017 وحتى اليوم بعد تعينها في منصبها الجديد.

كما عملت رئيسًا للقطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة في الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وبدأت نيفين مسيرتها العملية في البنك الوطني للتنمية ثم انتقلت للعمل في بنك الكويت الوطني، وبعدها التحقت بالعمل في الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 2005.

وحصلت نيفين على بكالوريس في التجارة عام 1984 من جامعة القاهرة.

ومنذ تولي نيفين جامع، منصب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لعبت دورًا كبيرًا في تنشيط عمل الجهاز.

وكان ضمن أبرز المشروعات التي عملت عليها المجمعات الصناعية الجاهزة، من خلال توفير مجمعات صناعية جاهزة تشجيعًا للصناعة.

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