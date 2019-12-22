رانيا المشاط.. مهمة وزارية جديدة في "التعاون الدولي" (بروفايل)

كتب- مصطفى عيد:



انتقلت رانيا المشاط رسميا إلى منصب وزيرة التعاون الدولي ضمن التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب اليوم الأحد، وذلك بعد نحو عامين من توليها حقيبة السياحة.

وتبلغ رانيا المشاط من العمر نحو 45 عاما، وهي من مواليد محافظة المنوفية في 20 يونيو 1975.

وتضمن التعديل الوزاري الذي وافق عليه البرلمان اليوم، دمج وزارتي السياحة والآثار، في حقيبة واحدة يتولاها الوزير خالد العناني.

وتخرجت رانيا المشاط في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1995، حيث حصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، ثم حصلت على الماجستير في عام 1998 ثم على الدكتوراه في الاقتصاد في عام 2001 من جامعة ميريلاند الأمريكية "بارك كولدج"، ويشمل مجال تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية.

وعملت المشاط كخبير اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بين عامي 2001 و2005، كما عملت كنائب مدير أحد المشروعات بمركز تابع لجامعة ميريلاند الأمريكية، بالإضافة إلى عملها كأستاذ اقتصاد غير متفرغ في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وجامعة "ميريلاند- كوليج بارك".

وعملت المشاط كوكيل لمحافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية بين عامي 2005 و2016، وهي فترة شهدت العديد من التوترات الاقتصادية والتي كانت السياسة النقدية دورا مهما في محاولة التخفيف من آثارها والعمل على حلها، منها الأزمة المالية العالمية، والأزمة الاقتصادية بعد ثورة يناير 2011.

وتولت المشاط تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني الدولية، حيث كانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 و2013، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية.

وفي عام 2014، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي على رانيا المشاط لقب رائدة عالمية شابة لالتزامها تجاه مصر من خلال عملها المؤثر.

وفي يناير 2018، تولت رانيا المشاط حقيبة وزارة السياحة- وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب- ضمن تعديل وزاري لحكومة شريف إسماعيل، واستمرت في حكومة مصطفى مدبولي التالية في يونيو من نفس العام والتي شكلت بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ثانية.

وبعد توليها منصب وزير السياحة في يناير قبل الماضي، أعلنت المشاط أن أحد أبرز أولوياتها حل مشكلات المستثمرين في القطاع، معلنة أنها ستعقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين لبحث حل مشكلات القطاع، مؤكدة أهمية العمل الجماعي والتنسيق المتكامل لإنجاح المنظومة السياحية.

وبعد 3 أشهر من توليها الوزارة، عادت رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وموسكو في 11 أبريل 2018، والتي أوقفتها روسيا بعد سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء والتي أقلعت من مطار شرم الشيخ، ووفاة ركابها وطاقمها، ولكن الرحلات المباشرة بين روسيا وشرم الشيخ لم تعد إلى الآن رغم الجهود الشاقة التي بذلتها مصر في هذا المجال.

كما أعلنت الحكومة البريطانية عودة الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، والتي كانت توقفت على إثر نفس الحادث، ووصلت أول رحلة بالفعل إلى مطار شرم الشيخ يوم الخميس الماضي بعد توقف 4 سنوات، وهو ما تبعها أول رحلة فرنسية بعد توقف سنوات أيضا فجر أمس السبت.

وشهدت أعداد السياح وإيرادات السياحة في عهد رانيا المشاط أيضا ارتفاعا ملحوظا، وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 28.2% خلال العام المالي الماضي، لتسجل نحو 12.6 مليار دولار مقابل نحو 9.8 مليار دولار في عام 2017-2018، وهو أعلى رقم سنوي سجلته الإيرادات حتى الآن.

وعملت وزارة السياحة في عهد رانيا المشاط على صياغة وتنفيذ ما يعرف باسم برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يستهدف وضع إطار للسياسات العامة بأهداف واضحة وإجراءات تنفيذية لتحقيقها في محاور الإصلاح الرئيسية.

وتشمل هذه المحاور المحور المؤسسي، والتشريعي، وتحديث آليات الترويج والتنشيط، وتطوير البنية التحتية ومواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة، معلنة أن الهدف الأشمل هو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

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