تكافل وكرامة بوابة نيفين القباج لوزارة التضامن الاجتماعي "بروفايل"

كتبت- ياسمين سليم:

برز اسم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، داخل الوزارة مع بداية تطبيق برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" في مارس 2015، بعد عملها مديرًا للبرنامج.

وصوت البرلمان اليوم الأحد على اختيار نيفين القباج، وزيرة للتضامن الاجتماعي، خلفًا لغادة والي، التي ستعمل مديرًا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وانضمت نيفين لوزارة التضامن الاجتماعي في عام 2015، كمساعد أول لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية ومديرًا لبرنامج الدعم النقدي.

في يونيو 2018 أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين نيفين نائبًا لوزيرة التضامن الاجتماعي.

خبرة في الحماية الاجتماعية

وتمتلك نيفين خبرة كبيرة في مجال السياسات التنموية والحماية الاجتماعية وحماية الأطفال والتخطيط الاستراتيجي.

وقبل انضمام نيفين القباج، إلى وزارة التضامن الاجتماعي، كانت تعمل مديرًا لمركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحوث والاستشارات، ومستشارًا للتخطيط والرصد والتقييم ورئيس الشبكة المصرية للبحوث والتقييم، وهي أول شبكة للبحوث والتقييم في مصر.

كما تولت نيفين منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم والسياسات العامة في منظمة اليونيسف في مصر بين 2007 و2013.

وعملت نيفين مستشارًا للتخطيط الاستراتيجي لأمين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومستشارًا للمتابعة والتقييم لأمين المجلس القومي للسكان، ومساعد أول لوزير التضامن الاجتماعي.

وتخرجت نيفين القباج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصلت على الماجستير في العلاقات الدولية في جامعة كارلتون بكندا، كما درست العلاقات الدولية والاقتصادية بجامعة أوتاوا بكندا.

واستثمرت وزارة التضامن خبرة نيفين في مجال الحماية الاجتماعية، بتوليها منصب مدير برامج الحماية الاجتماعية في الوزارة.

واستلمت نيفين القباج، مهمة برنامجي تكافل وكرامة فور انضمامها للوزارة، من هانيا شلقامي، الاستاذ المشارك في مركز البحوث الاجتماعية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي عملت على وضع اللبنات الأساسية للبرنامج.

ويعد "تكافل وكرامة"، أول برنامج دعم نقدي في مصر قائم على المشروطية، ويستهدف الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في الدراسة.

وعملت نيفين أيضًا على برنامج فرصة وهو برنامج مكمل لكرامة وتكافل، ويهدف إلى تشغيل وتدريب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي.

وأعدت نيفين مشروع قانون الدعم النقدي الموحد والذي يضم كل معاشات الدعم النقدي، التي تقدمها الحكومة حاليًا تحت قانون واحد، ومن المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة في البرلمان.

كما عملت نيفين على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي أقره البرلمان منذ عام، والذي رسخ لكثير من الحقوق للأشخاص المعاقين.

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