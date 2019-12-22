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إعادة إحياء "الهندسية للسيارات".. قطاع الأعمال توقع اتفاقية تجميع 105 أتوبيسات

12:29 م الأحد 22 ديسمبر 2019
إعادة إحياء "الهندسية للسيارات".. قطاع الأعمال توقع اتفاقية تجميع 105 أتوبيسات

جانب من التوقيع

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأحد، إن الوزير هشام توفيق، شهد توقيع عقد اتفاق لتجميع أتوبيسات لدى الغير بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة فرست أوتوموتيف لصناعة السيارات -وكيل شركة يوتونج الصينية والتي تعد من كبرى الشركات في صناعة الأتوبيسات.

وقع العقد عن الشركة الهندسية لصناعة السيارات اللواء أمين يحيى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن شركة فرست أوتوموتيف خالد جيوشي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بحضور الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وتقوم الشركة الهندسية - وفقا للعقد - بتجميع عدد 105 أتوبيسات ماركة YUTONG تحت إدارة وإشراف شركة فرست أوتوموتيف على خطوط الإنتاج بالشركة الهندسية، مع تجهيز وتدريب العمالة المتخصصة والمختارة من الشركة الهندسية لتنفيذ المشروع، بحسب البيان.

وتلتزم شركة فرست أوتوموتيف بتوريد المكونات والأجزاء المستوردة والمحلية والعنابر والمستلزمات الضرورية لتجميع أتوبيس كامل.

وقالت الوزارة إن هذا المشروع يعد بمثابة إعادة إحياء للشركة الهندسية لصناعة السيارات واستغلال خطوط إنتاج الشركة، فضلا عن تعميق صناعة الأتوبيسات في مصر.

وزارة قطاع الأعمال العام هشام توفيق أتوبيسات الشركة الهندسية لصناعة السيارات

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