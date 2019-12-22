المالية: عجز الموازنة يرتفع إلى 2.1% في الربع الأول من 2019-2020
القاهرة- وكالات:
أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية أن عجز الموازنة الكلي ارتفع إلى 2.1 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.
وأضاف التقرير الشهري لنوفمبر أن الربع المقابل من السنة المالية 2018-2019 بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 1.9 بالمئة.
وتستهدف مصر نموا اقتصاديا بنسبة 6 بالمئة في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6 بالمئة المسجل في 2018-2019.
كما تستهدف عجزا كليا في الميزانية نسبته 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2018-2019.
-
534
-
362
-
350
-
328
-
278
-
198
-
150
-
149
-
92
-
85
-
72
-
67
-
52
-
48