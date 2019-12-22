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أسعار الدولار في 17 بنكا في بداية تعاملات اليوم الأحد 22-12-2019

12:00 م الأحد 22 ديسمبر 2019
أسعار الدولار في 17 بنكا في بداية تعاملات اليوم الأحد 22-12-2019

أسعار الدولار

القاهرة- مصراوي:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، وذلك بعد أن كسر حاجز الـ 16 جنيها الأسبوع الماضي لأول مرة منذ فبراير 2017.
وفيما يلي أسعار الدولار في 17 بنكا:

1- البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

2- بنك مصر:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

3- بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

4- البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

5- بنك عوده:

سعر الشراء: 15.97 جنيه.

سعر البيع: 16.07 جنيه.

6- بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

7- بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

8- بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

9- بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.

10- بنك البركة:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

11- المصرف المتحد:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

12- بنك HSBC:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

13- البنك الأهلي الكويتي:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.

14- البنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

15- بنك التنمية الصناعية:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

16- مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 16.01 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

17- بنك القاهرة:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.ذ

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