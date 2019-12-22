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المركزي يرفع أقساط القروض الشخصية والسيارات إلى 50% من الدخل الشهري

11:53 ص الأحد 22 ديسمبر 2019
المركزي يرفع أقساط القروض الشخصية والسيارات إلى 50% من الدخل الشهري

تعاملات بنكية

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي، رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، بدلا من 35%.

وقال المركزي في خطاب موجه للبنوك، حصل مصراوي على نسخة منه، إنه قرر تعديل نسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي)، ليصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهري.

وقرر المركزي الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري.

وقال المركزي إن تعديل هذه النسب يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية.

وقال المركزي أنه سيتابع مؤشرات الأداء المصرفي بصورة دورية وإعادة النظر في هذه النسب إذا استدعى الأمر.

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