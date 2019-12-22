ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد 22-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 جنيها و24.5 جنيه.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و64 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.