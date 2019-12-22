هيرميس وجي بي أوتو يتفقان على شراء 75% من أسهم طوكيو مارين مصر بـ 84.75 مليون جنيه

القاهرة- مصراوي:

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة إن شركتها التابعة المجموعة المالية فاينانس القابضة وشركة جي بي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المملوكة لشركة جي بي أوتو، دخلا في اتفاقية نهائية لشراء 75% من أسهم شركة طوكيو مارين مصر فاملي تكافل.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد أرسلته للبورصة أن الاتفاقية ستكون بقيمة 84.75 مليون جنيه.

وبحسب البيان فإنه بمقتضى هذه الاتفاقية سيكون لكلًا من جي بي أوتو والمجموعة المالية هيرميس القابضة نسبة 37.5% من أسهم شركة طوكيو مارين مصر فاملي تكافل.

وقال البيان إن إتمام هذه الصفقة مرهون بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

وتعمل شركة طوكيو مارين مصر فاملي تكافل منذ عام 2008، وتقدم الشركة العديد من برامج التكافل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبرامج التكافل الفردي بالإضافة إلى برامج التكافل الجماعي الخاصة بالشركات.