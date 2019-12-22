البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

القاهرة- مصراوي:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.31%، إلى مستوى 13794 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي بنسبة 0.31%، إلى مستوى 13853 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب.