مصدر: البنك المركزي يوافق على تغيير اسم بنك مصر إيران لـ "ميد بنك"

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران إن البنك المركزي وافق على طلب بنك مصر إيران بتغيير اسمه إلى "ميد بنك" وكذلك العلامة التجارية للبنك.

وأضاف المصدر لمصراوي أن المركزي وافق أيضًا على عدو وضع اسم بنك مصر إيران أسفل الشعار "اللوجو" الجديد.

وبحسب المصدر فإن البنك يعمل حاليا على استبدال اللافتات على فروع البنك، لتحتوي على الاسم الجديد.

ويهدف البنك من تغيير لوجو واسم البنك تجنب وضع اسم إيران بشكل صريح بسبب تأثير أعمال البنك نتيجة العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران، التي أثرت سلبًا على أعمال البنك مع المراسلين بالخارج.

وتتوزع ملكية البنك بين مصر وإيران بواقع 60% لمصر و40% لإيران تستحوذ مصر على الحصة الأكبر.

وتأسس بنك مصر إيران للتنمية في مايو 1975 شركة مساهمة مصرية وفق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس والمال العربي والأجنبي والمناطق الحرة بغرض القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية والتجارية في مجال أسواق النقد والمال وتمويل المشروعات وأنشطة التمويل التجاري قصير الأجل، بحسب موقع البنك.