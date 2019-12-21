أكثر الكلمات إنتشاراً

محاكمة راجح أسعار الدولار عزل ترامب الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري منتدى شباب العالم

15 مليون دولار منحة من مؤسسة النقد السعودي لبنك التنمية الصناعية

04:03 م السبت 21 ديسمبر 2019
15 مليون دولار منحة من مؤسسة النقد السعودي لبنك التنمية الصناعية

بنك التنمية الصناعية

كتبت- منال المصري:

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن مصرفه حصل على موافقة مؤسسة النقد السعودى على ضخ منحة بقيمة 15 مليون دولار بهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن المنحة سيتم إعادة إقراضها لعملاء المشروعات الصغيرة والمتناهية بفائدة 5% متناقصة، موضحا أن هيئة الاستثمار والبنك المركزي لعبا دورا كبيرا في إنهاء الموافقات الأزمة للحصول على المنحة.

وبحسب فهمي فإن البنك يعتزم التوقيع على اتفاقية المنحة بداية العام المقبل حيث من المتوقع استفادة عدد 500 عميل من هذه المنحة.

ويركز بنك التنمية الصناعية على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث تصل محفظة هذه المشروعات إلى مايقرب من 3 مليارات جنيه منها 30% بمبادرة المركزي بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة.

بنك التنمية الصناعية ماجد فهمي مؤسسة النقد السعودى

الخبر التالى:

مصدر: البنك المركزي يوافق على تغيير اسم بنك مصر إيران لـ "ميد بنك"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان