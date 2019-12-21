15 مليون دولار منحة من مؤسسة النقد السعودي لبنك التنمية الصناعية

كتبت- منال المصري:

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن مصرفه حصل على موافقة مؤسسة النقد السعودى على ضخ منحة بقيمة 15 مليون دولار بهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن المنحة سيتم إعادة إقراضها لعملاء المشروعات الصغيرة والمتناهية بفائدة 5% متناقصة، موضحا أن هيئة الاستثمار والبنك المركزي لعبا دورا كبيرا في إنهاء الموافقات الأزمة للحصول على المنحة.

وبحسب فهمي فإن البنك يعتزم التوقيع على اتفاقية المنحة بداية العام المقبل حيث من المتوقع استفادة عدد 500 عميل من هذه المنحة.

ويركز بنك التنمية الصناعية على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث تصل محفظة هذه المشروعات إلى مايقرب من 3 مليارات جنيه منها 30% بمبادرة المركزي بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة.