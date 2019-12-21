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التجاري وفا بنك إيجيبت يعتزم إصدار شهادة متغير العائد لأول مرة

02:12 م السبت 21 ديسمبر 2019
التجاري وفا بنك إيجيبت يعتزم إصدار شهادة متغير العائد لأول مرة

التجاري وفا بنك إيجيبت

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في التجاري وفا بنك إيجيبت إن البنك يعتزم إصدار شهادة متغيرة العائدة خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة.

وتقدم البنوك نوعًا من الشهادات متغيرة العائد ترتفع أو تنخفض الفائدة حسب سعر الفائدة بالبنك المركزي.

وقال مسؤول خدمة العملاء لمصراوي إن آجال الشهادة يبلغ 3 سنوات بسعر فائدة يتراوح بين 11.5% للعائد الشهري، و12% للعائد ربع سنوي، و13% عائد سنوي فيما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 20 ألف جنيه.

ويعمل البنك على تقديم شهادات بعائد ثابت على آجال 3 سنوات و5 سنوات.

خدمة العملاء التجاري وفا بنك إيجيبت شهادة متغير العائد أسعار الفائدة
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