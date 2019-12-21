قطاع الأعمال توقع عقدًا لإعادة هيكلة ودمج شركات القابضة للغزل والنسيج

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت وزارة قطاع الأعمال العام عقدًا مع شركة برايس واتر هاوس، عقدًا لإعادة الهيكلة المالية ودمج الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقال البيان إن العقد وقع بين كلا من أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ونبيل دياب، ممثلًا لشركة الفائزة في المناقصة التي طرحتها الشركة القابضة كأفضل العروض الفنية والمالية والمتخصص في مجال الدمج.

وكانت دراسات مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة والتي أعدها الاستشاري العالمي (وارنر) قد جاء ضمن توصياتها ضرورة دمج الشركات القائمة حاليا وعددها 22 شركة غزل ونسيج و9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان، بحسب البيان.

ووفقا للعقد، تقدم برايس واتر هاوس، المشورة المحاسبية والقانونية والضريبية للشركة القابضة لتحديد أفضل آلية للهيكلة لتنفيذ عملية الدمج، وكذلك إعداد الخطوات التنفيذية، وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة في النواحي المالية ودمج الشركات لنقل الكيانات الـ 31 شركة حاليًا إلى 10 شركات جديدة.

يذكر أن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج الجاري تنفيذها حاليا تشمل توريد ماكينات حديثة للشركات وتحديث البنية التحتية للمصانع وكذلك تدريب العنصر البشري لرفع كفاءة العاملين، وذلك بهدف تحسين الأداء وكفاءة التشغيل ومضاعفة الإنتاج نحو 4 مرات بهدف زيادة الصادرات وذلك لتوفير مادة خام عالية الجودة لاستغلاها في صناعة الملابس الجاهزة في ضوء الحرص على تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى واستعادة سمعته ومكانته المتميزة عالميا.