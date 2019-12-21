"إتش سي" تتوقع خفض البنك المركزي سعر الفائدة 0.5% الخميس المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي مجددًا سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل.

وقالت في مذكرة بحثية اليوم السبت أن قيمة خفض سعر الفائدة ستكون 0.5%.

وكانت 5 بنوك استثمار قد توقعت أن يتجه المركزي خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر الجاري إلى تثبيت أسعار الفائدة.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، في المذكرة البحثية "انخفض معدل التضخم الشهري في نوفمبر مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و 1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر على الترتيب".

وأرجعت دوس هذا التراجع جزئيا إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين وجهودها أيضا لتفادي صدمات العرض المحتملة.

ومع بداية الشهر الجاري أعلنت الحكومة عزمها مراجعة ربع سنوية لأسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق والأرز بناءا على سعر صرف الجنيه امام الدولار وسعر تلك السلع في السوق العالمية.

وقالت دوس إن أسعار هذه السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي وبسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري، نحن نتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة.

وتتوقع دوس ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر ليصل إلى 7.3% ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، وذلك نظرًا للتأثر السلبي بسنة الأساس.

وقالت إن هذ التراجع سيسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، حيث وصل سعر الفائدة الآن مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.