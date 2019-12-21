الرقابة الصناعية: إجراء 11 ألف حملة تفتيشية على المصانع خلال 11 شهرًا

قالت تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة أجرت 11 ألف و89 حملة تفتيشية على المصانع، خلال أول 11 شهرًا من عام 2019.

وبحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت فإنه تم إجراء 19 ألف و911 دراسة فنية متخصصة تضمنت 5 آلاف و492 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و14 ألف و400 دراسة فنية متنوعة و19 دراسة مستلزمات إنتاج.

وقال إن المصلحة بمنح ترخيص لـ 3 الآلاف و973 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 824 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 49 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، وترخيص واحد لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.

وأضاف البيان أن المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن ردت على 2294 استفساراً و1322 شكوى.

ونقل البيان عن محمد حلمي، القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، قوله إن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لأحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة.

وأضاف أن المصلحة اتخذت عددًا من الإجراءات القانونية تجاه المصانع المخالفة وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.