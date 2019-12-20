الدولار يفقد 8 قروش ويهبط بالعملات أمام الجنيه في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

فقد سعر الدولار أمام الجنيه 8 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما تراجعت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية بتعاملات أمس الخميس، مقابل الخميس الماضي.

وانخفض سعر العملة الأجنبية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل في البنك الأهلي أمس الخميس 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع مقابل 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك الأهلي، تراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.77 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، مقابل 17.89 جنيه للشراء و17.11 جنيه للبيع.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.83 جنيه للشراء و21.13 جنيه للبيع مقابل 21.15 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الدينار الكويتي ليسجل أمس 52.75 جنيه للشراء و53.36 جنيه للبيع مقابل 52.66 جنيه للشراء و53.25 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال القطري ليسجل أمس 4.21 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع مقابل 4.23 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

كما هبط سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع مقابل 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.