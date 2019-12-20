الرئيس التنفيذي لـ "ديزر": تطورات التكنولوجيا تفتح باب الابتكار للشركات الناشئة

كتب- علاء حجاج :

قال هانس هولغر ألبريخت، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "ديزر" لخدمات بث الموسيقى إنه بفضل التطورات التكنولوجية، فإنّ الوقت الحالي هو أفضل الأوقات لابتكار أفكار جديدة تتخطى المألوف لحل مشاكل العملاء الحالية والجديدة في جميع القطاعات.

وأضاف لمصراوي، أنه خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت منظومة ريادة الأعمال نموا غير مسبوق، حيث تشير أحد التقارير إلى أن حصة الشركات الناشئة من الاقتصاد العالمي تُقدر حاليا بحوالي 3 تريليونات دولار، وهو ما يمثل نموا بنسبة 20% منذ عام 2017.

وأوضح ألبريخت انه على الرغم من أن الابتكار التكنولوجي أطلق قدرات وإمكانيات جديدة، إلا أنه خلق في نفس الوقت تحديات معقدة أمام رواد الأعمال الذين يتطلعون لإحداث تحول جذري في النماذج الحالية للشركات والمؤسسات.

"فعلى سبيل المثال، وبالرغم من أنّ المنافسة مازالت شرسة في العصر الحالي كما كانت قبل 10 سنوات، إلا أنّ عملية التغيير أضافت تحديات اجتماعية وإنسانية لم تكن في الحسبان" بحسب ألبريخت.

وبحسب الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "ديزر" فإن الشركات الصغيرة التي لديها أفكار كبيرة تجد نفسها مجبرة على التفكير في استراتيجياتها وإعادة النظر فيها مرة تلو الأخرى للوصول إلى الصيغة المثالية للتميز، والتي من شأنها أن تسهم أيضاً في تحقيق هدف أكبر وأكثر جدوى.

وبالرغم من أن ذلك يمنح المستخدم بدائل كثيرة للاختيار، إلا أنّ ذلك يفرض ضغوطا هائلة على مُقدمي الخدمة من أجل الحصول على مكانة مميزة و حصة من السوق بالإضافة إلى ولاء العملاء، في الوقت الذي يواجهون فيه خطر التحول إلى مجرد سلعة في نظر المستهلك.

وعن ما يمكن للشركات الناشئة القيام به لتحقيق التميز، قال يتمثل العنصر الأول في البحث المستمر عن طرق مبتكرة لتقديم تجارب ذات طابع إنساني لا تخاطب فقط مشاكل العملاء الرئيسية، بل تتناول أيضاً احتياجاتهم ورغباتهم.

وتابع " بفضل التكنولوجيا الحديثة، أصبح لدى الشركات الناشئة أدوات متطورة من شأنها خلق قاعدة بيانات تساعدهم على استهداف العملاء المناسبين من خلال القنوات الصحيحة".