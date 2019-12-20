بروتوكول بين الاتصالات والتضامن لتسويق منتجات الأسر المنتجة إلكترونيا

كتبت- ياسمين سليم:

شهدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون لدعم وتمكين الأسر المنتجة، بحسب بيان من التضامن اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة، إن البورتوكول يأتي في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا.

ووقع البروتوكول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي وعادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

ويهدف البروتوكول الذي تصل مدة العمل به إلى 3 سنوات الى دعم معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها اليدوية والتراثية من خلال منصة رقمية تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإنشائها لتكون منفذًا لتسويق منتجات الأسر المنتجة عبر البوابة الدولية الانترنت.

كما ستقوم المصرية للاتصالات بتدريب نحو 1000 من ذوي القدرات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع كفاءة 1000 من موظفي وموظفي الوحدات المركزية للجمعيات الأهلية، بحسب البيان.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن "البروتوكول يعد ترجمة لتوجهات الحكومة تجاه التحول الرقمي يأتي تماشيًا مع استراتيجية الوزارة التي ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، وهي الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية عن طريق دعم مشروعات الحرف اليدويه والأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا كما يعكس اهتمام الوزارة بالأشخاص ذوى الاعاقه والعمل توفير فرص لتدريبهم وزيادة دخلهم".

وناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي إمكانية إقامة معارض دائمة ومتحركة بالتعاون مع المصرية للاتصالات كما دعت وزيرالاتصالات والعاملين بالمصرية للاتصالات لزيارة معرض ديارنا الذي سيقام في الفترة من 26