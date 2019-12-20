أعلى سعر فائدة.. تعرف على 5 شهادات ادخار تقدم عائدًا مرتفعًا في البنوك

كتبت- منال المصري:

تنفرد 5 بنوك على مستوى الجهاز المصرفي بتقديم شهادات ادخار للعملاء بفائدة مرتفعة، بحسب نتيجة مسح أجراه مصراوي على 38 بنكًا.

وكانت بعض البنوك خفضت أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية خلال الشهر الماضي عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة %1 في آخر اجتماع له .

وتحظى شهادات الادخار ذات العائد الثابت بإقبال العملاء نتيجة ارتفاع العائد المقدم عليها مقارنة بالأوعية الأخرى مثل الودائع قصيرة الأجل أو حسابات التوفير.

وتحظر البنوك على العميل كسر الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها، كما يستطيع العميل الحصول على قرض بضمان الشهادة.

ويعرض مصراوي أسعار أعلى فائدة مقدمة على شهادات الادخار في 5 بنوك فقط على مستوى الجهاز المصرفي قبل نهاية عام 2019.

1 - البنك الأهلي:

يقدم شهادة استثمار "ب": بفائدة 13.75% يصرف شهريا لمدة عام فقط.

شهادة بلاتينية: تتراوح الفائدة بين 13% يصرف شهريا، و13.25% يصرف كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات.

يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

2 - بنك مصر:

يقدم شهادة القمة: بفائدة 13% يصرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات.

ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

3 - البنك المصري الخليجي "EG" بنك:

يقدم شهادة بفائدة تتراوح بين: 12% يصرف العائد شهريا، و12.25% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و12.5% يصرف العائد كل نصف سنة، و13% يصرف العائد كل سنة، ويبلغ أجل الشهادة 3 سنوات.

يبدأ شراء الشهادة من أول 10 آلاف جنيه كحد أدني.

4 - بنك كريدي أجريكول:

يقدم شهادة بآجال 3 سنوات، تتراوح الفائدة بين: 12.5% يصرف العائد شهريا، و13% يصرف العائد كل ربع سنة، و13.25% يصرف العائد كل نصف سنة.

ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

5 - بنك التعمير والإسكان:

يبيع شهادة ذات آجال 3 سنوات بفائدة 12.5% يصرف العائد شهريا.

ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.