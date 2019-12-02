المصرية للتكرير تعلن تشغيل جميع وحداتها بالكامل

القاهرة- وكالات:

قالت عالية هيكل نائبة رئيس القطاع المالي في الشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة للاستشارات المالية اليوم الاثنين إن جميع وحدات المشروع المكونة من ثماني وحدات تعمل بنسبة 100%.

وأضافت في مؤتمر صحفي أن التمويل الخارجي يشكل 2.5 مليار دولار من استثمارات المشروع البالغة 4.4 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقالت نائبة رئيس القطاع المالي إن زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع وتكلفتها ما زالت تخضع للدراسة.

والمصرية للتكرير من أضخم مشاريع القطاع الخاص في مصر وتنفذه القلعة مع الهيئة العامة للبترول ومستثمرين آخرين.

كان أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة للاستشارات المالية، إحدى كبرى شركات الاستثمار في مصر، أبلغ رويترز في أكتوبر تشرين الأول أن الإنتاج الكلي لمصفاة المصرية للتكرير التابعة للشركة سيزيد إلى 5.5 مليون طن سنويا في 2021 من 4.2 مليون حاليا.

يهدف المشروع لإنتاج مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تراعي المعايير الأوروبية للانبعاثات وتشمل الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك المصري عن طريق معالجة 4.7 مليون طن سنويا من الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة.

وتملك قطر للبترول 38.1% في شركة التكرير العربية التي تحوز بدورها ثلثي المصرية للتكرير بينما تملك القلعة نحو 13% من المصرية.