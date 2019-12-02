وزير البترول يستعرض جهود التحول الرقمي لتطوير القطاع في "كايرو آي سي تي"

القاهرة- مصراوي:

استعرض طارق الملا وزير البترول، جهود وزارة البترول في استخدام التحول الرقمي في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز في مصر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية اليوم بعنوان "التحول الرقمي في صناعة البترول والغاز" ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات "Cairo ICT 2019" المنعقد حاليا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال طارق الملا إن الوزارة في إطار مواكبة استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة قطعت خطوات كبيرة في تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث القطاع برؤية موحدة تهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقا من مسئولية القطاع في تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجارية، ودوره كلاعب أساسى في تنفيذ رؤية مصر 2030.

وذكر الملا أن مشروع تطوير وتحديث القطاع يستهدف تنفيذ إصلاحات مهمة في كافة مجالات صناعة البترول، ومواكبة التقدم التكنولوجي المستمر في هذه الصناعة، ودعم التحول الرقمي، وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به في التطوير والتحديث وتخريج القيادات.

وأشار إلى أن هذا المشروع الطموح راعى طبيعة قطاع البترول الفريدة واعتماده بشكل أساسي على استخدام أحدث التقنيات في أنشطته المختلفة، ولذلك حرصت الوزارة على إعداد وتنفيذ برنامج مختص بإنشاء منظومة رقمية متكاملة للمساهمة في دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات والمساعدة فى مواجهة الأزمات.

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج تضمن إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول يقوم على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات الموجودة حالياً في الشركات المختلفة، ويراعي التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز.

وأكد أن هذا البرنامج يأتي لتحقيق أهداف الوزارة في دعم التحول الرقمي في كافة أعمال القطاع، مشيرا إلى التوسع في استخدام نظام "ERP" في شركات القطاع المختلفة وربطها معاً من خلال هذا النظام لسرعة تداول المعلومات وتيسير اتخاذ القرار.

كما أشار الوزير إلى تطبيق برامج تخطيط الموارد بالتعاون مع الشركات العالمية مثل شركة "ساب" للحد من استخدام المعاملات الورقية في جميع الشركات، وإتاحة مصدر واحد فقط للمعلومة مما يزيد من دقة التقارير وسرعة إنجاز المعاملات.

وقال الوزير إنه يجري الإعداد لإطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية، والتي تتيح للشركات العالمية التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للبحث عن الثروات البترولية، والترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار.

وأضاف أن الوزارة تهتم بتوظيف البرمجيات في مختلف أنشطة القطاع، والتي تشمل التحكم في المنظومة الصناعية، ورفع كفاءة معامل التكرير، وتحليل البيانات بما يسمح باستمرار واستدامة الإنتاج، والتصدي للأحداث الاستثنائية بشكل استباقي، وتحليل البيانات بشكل فوري، وإصدار التقارير لدعم متخذي القرار، وتعزيز الصحة والسلامة المهنية.

وذكر الوزير أن توظيف البرمجيات بالقطاع يتضمن تطوير قواعد بيانات العاملين بالقطاع، وبرامج التدريب ورفع الكفاءة، وقواعد البيانات المالية المجمعة لقطاع البترول، فضلاً عن تحسين خدمات المواطنين وحل الشكاوى، وقواعد البيانات الخاصة بالمستثمرين والموردين لتيسير الإجراءات، وإتاحة فرص متميزة للاستثمار، فضلاً عن المساهمة في إجراء التصميمات الهندسية والمسح بأشعة الليزر.

وأوضح أن رؤية الوزارة للتطوير والتحديث تتبنى تنفيذ برنامج لتأهيل الكوادر البشرية والعناصر الشابة وتمكينها من ممارسة أدوار حيوية وإعدادها للقيادة إيماناً بأن التكنولوجيا بمفردها ودون كوادر بشرية مؤهلة لن تحقق الأهداف المرجوة، وأن الإصلاح الحقيقي على أرض الواقع هو الذي يبدأ من العنصر البشري.

وأكد الوزير التزام الوزارة المستمر بمواكبة التطور العالمي السريع بمختلف الأنشطة والمجالات التي قد تؤثر على أنشطة ومختلف عناصر قطاع البترول المصري.

وقال إن مصر قطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الاقتصادي، وإجراء إصلاحات هيكلية بمختلف القطاعات ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، وذلك في إطار تنفيذ برنامج مصري شامل للإصلاح الاقتصادي في إطار استراتيجية مصر 2030، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة.

كما شهد وزير البترول فعاليات الجلسة النقاشية الموسعة عن جهود وزارة البترول لتوظيف تكنولوجيا المعلومات ودعم التحول الرقمي لرفع كفاءة الأداء في مختلف أنشطة البترول والغاز.

وشارك بالجلسة كل من عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وأشرف بهاء رئيس شركة إنبي، وكريم بدوي مدير عام شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط، وهدى منصور مدير عام شركة ساب مصر للحلول الرقمية.