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رويترز: حقل لوثيان الإسرائيلي سيبدأ توريد الغاز للسوق المحلية بنهاية الشهر

03:33 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
رويترز: حقل لوثيان الإسرائيلي سيبدأ توريد الغاز للسوق المحلية بنهاية الشهر

حقل غاز

القاهرة- وكالات:

قال مسؤول بالشركة المشغلة لحقل لوثيان، اليوم الاثنين، إن أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في إسرائيل سيبدأ التوريد للسوق المحلية بنهاية الشهر الجاري، وهو ما تعقبه بفارق زمني قصير صادرات لمصر والأردن، بحسب وكالة رويترز.

وقال بنيامين زومر، نائب رئيس الشؤون الإقليمية لدى نوبل إنرجي التي مقرها تكساس، "سنفتح الآبار خلال ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع ونبدأ توريد الغاز"، مؤكدا تعهد الشركة ببدء الإنتاج بحلول نهاية 2019.

وقال زومر، خلال مؤتمر إسرائيل السنوي للطاقة والأعمال، "قبل نهاية العام، سنبدأ التوريد السوق المحلية، وسنصدر لمصر وإسرائيل خلال الأسابيع التالية لذلك".

وساعد اكتشاف لوثيان في 2010 في تحويل إسرائيل إلى مصدر محتمل للطاقة.

ووقع الشركاء في لوثيان بالفعل اتفاقات تصدير كبيرة بمليارات الدولارات مع مصر والأردن.

وتعمل مصر لتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال استيراد الغاز الطبيعي من الخارج وتسييله عبر محطات الإسالة في مصر، ومن ثم إعادة تصديره مرة ثانية.

حقل لوثيان الغاز الطبيعي إسرائيل

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